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В Дмитровском районе Подмосковья построили центр производства косметики
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В Дмитровском районе Подмосковья построили центр производства косметики 

РИА Новости 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Завершено строительство центра производства косметической продукции в поселке Рыбное Дмитровского района Московской области, сообщает региональный Главгосстройнадзор со ссылкой на начальника ведомства Артура Гарибяна.
"Центр производства косметической продукции и логистики предназначен для производства широкого ассортимента косметической продукции, годовой выпуск которой составит 85,6 тысячи тонн", — отмечает ведомство.
Главгосстройнадзор подчеркивает, что после ввода объекта в эксплуатацию будет создано 172 новых рабочих мест в смену. Строительство осуществлялось за счет собственных средств инвестора.
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