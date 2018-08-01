Бывший работник компании Tesla считает, что она загрязняет окружающую среду

В прошлом году разразился огромный скандал, в котором фигурировал Мартин Трип, который на тот момент являлся инженером компании Tesla. Его обвиняли в том, что он разгласил коммерческую тайну. Сам Илон Маск был полностью уверен в том, что Трип собирался подорвать авторитет компании изнутри и провалить все его попытки достичь высот в своём деле. Однако, Мартин все обвинения отрицал, а буквально недавно и вовсе подал встречный иск с заявлением о том, что компания Tesla загрязняет окружающую среду, хотя на самом деле позиционирует себя с принципиально другой стороны.

Мартин отметил, что все ненужные запчасти попросту валяются по всей территории завода, а бракованные комплектующие могут повторно использовать во время сборки. Кроме того, бывший инженер утверждает, что в компании не уделяют должного внимания утилизации отходов.

Что думает по поводу обвинения сам руководитель американской компании — пока неясно, так как Маск не давал никаких комментариев по этому поводу. Эксперты же полагают, что экономика бренда может вновь пострадать, так как едва смогла восстановиться после последних скандалов относительно производственных мощностей.