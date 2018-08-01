Ещё
Бывший работник компании Tesla считает, что она загрязняет окружающую среду
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Бывший работник компании Tesla считает, что она загрязняет окружающую среду 

Daily-Motor 1 августа 2018
Фото: Daily-Motor
В прошлом году разразился огромный скандал, в котором фигурировал Мартин Трип, который на тот момент являлся инженером компании Tesla. Его обвиняли в том, что он разгласил коммерческую тайну. Сам Илон Маск был полностью уверен в том, что Трип собирался подорвать авторитет компании изнутри и провалить все его попытки достичь высот в своём деле. Однако, Мартин все обвинения отрицал, а буквально недавно и вовсе подал встречный иск с заявлением о том, что компания Tesla загрязняет окружающую среду, хотя на самом деле позиционирует себя с принципиально другой стороны.
Мартин отметил, что все ненужные запчасти попросту валяются по всей территории завода, а бракованные комплектующие могут повторно использовать во время сборки. Кроме того, бывший инженер утверждает, что в компании не уделяют должного внимания утилизации отходов.
Что думает по поводу обвинения сам руководитель американской компании — пока неясно, так как Маск не давал никаких комментариев по этому поводу. Эксперты же полагают, что экономика бренда может вновь пострадать, так как едва смогла восстановиться после последних скандалов относительно производственных мощностей.
Daily-Motor: последние новости
В России выросла средняя цена на бензин Полиция начала проверять АЗС За недолив на АЗС будут наказывать штрафами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение