За уход за Нижне-Волжской набережной заплатят 890 тыс. рублей

Администрация Нижнего Новгорода заплатит 890 тыс. руб. подрядчику (ИП Малышева) за оказание работ по уходу за территорией Нижне-Волжской набережной с августа по декабрь текущего года, пишет Newsnn.ru со ссылкой на данные портала госзакупок.

Изначальная стоимость контракта составляла 1,348 млн руб., но она была снижена в ходе аукциона, в котором приняли участие еще две компании.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет косить и поливать газон, деревья и кустарники, ухаживать за цветниками. Также необходимо будет собирать и вывозить мусор, следить за состоянием дорожек, лестниц и велодорожек. В зимнее время нужно будет вывозить снег с территории.