Администрация Пскова повторно заказала проект по реконструкции освещения за 473 миллиона рублей

Администрация Пскова повторно разместила на сайте госзакупок проект по направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности за 473 млн 084 тыс. рублей: заявки предыдущего аукциона были рассмотрены 27 июля, но в итоге конкурс не состоялся. Напомним, что в рамках контракта подрядчик должен провести обследование и разработать проект модернизации наружного освещения, согласовав его с заказчиком. Также должна быть проведена замена существующих устаревших осветительных приборов на энергоэффективные и модернизация шкафов управления наружным освещением, построение автоматизированной системы мониторинга и управления наружным освещением. Энергосберегающие мероприятия должны быть выполнены в течение 12 месяцев с даты подписания контракта. Документация предусматривает, что цена контракта не может быть снижена более чем на 50 процентов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»