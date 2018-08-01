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Ассоциацию Big Data возглавит топ-менеджер «Мегафона»
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Ассоциацию Big Data возглавит топ-менеджер «Мегафона» 

News.ru 1 августа 2018
Операционный директор сотового оператора «Мегафон» Анна Серебряникова может возглавить Ассоциацию больших данных, которая создается самими участниками рынка и будет представлять их интересы в диалоге с властью. Формально организация еще не существует.
Имя возможного главы ассоциации назвали газете «Ведомости» два потенциальных участника ассоциации и собеседник из «большой тройки» операторов связи. Кроме того, Серебряникова фигурирует в качестве президента в презентации нового объединения.
В апреле 2017 года газета «Коммерсант» сообщила, что крупнейшие российские сотовые операторы и интернет-компании планируют создать единую организацию, которая представляла бы интересы бизнеса на переговорах с государственными органами и регулировала бы этическую сторону сбора и обработки данных. Среди потенциальных участников назывались «Ростелеком», «Мегафон», МТС, «Вымпелком» (бренд «Билайн»), Mail. Ru Group и «Яндекс».
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