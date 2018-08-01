Правительство области: более 370 млн рублей сэкономит ежегодно регион за счет передачи ряда дорог в федеральную собственность

Передача в федеральную собственность дорог по двум основным направлениям — «Тверь — Ржев — Зубцов — Вязьма — Калуга» и «Тверь — Калязин — Углич — Ярославль» позволит сэкономить бюджету тверского региона более 370 млн рублей ежегодно. Об этом сообщил начальник производственного отдела Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области Кирилл Шепелёв.

— Эти автомобильные дороги относятся к 1 классу. Из-за интенсивного движения автотранспорта их техническому состоянию необходимо уделять особое внимание. По нашей оценке, на ремонт и содержание указанных дорог общей протяженностью 354,5 км, потребуется не менее 374 млн рублей ежегодно. А с учетом инфляции расходы будут только расти. Передача объектов на федеральный баланс позволит высвободить значительные средства и направить их на другие автомобильные дороги для выполнения работ по содержанию и ремонту, — сказал Кирилл Шепелёв.

Напомним, губернатор Игорь Руденя в беседе с журналистами по итогам заседания правительства Тверской области 31 июля сообщил, что пакет документов по передаче в федеральную собственность ряда дорог регионального значения уже подготовлен: