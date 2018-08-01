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Правительство области: более 370 млн рублей сэкономит ежегодно регион за счет передачи ряда дорог в федеральную собственность
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Правительство области: более 370 млн рублей сэкономит ежегодно регион за счет передачи ряда дорог в федеральную собственность 

tvernews.ru 1 августа 2018
Фото: tvernews.ru
Передача в федеральную собственность дорог по двум основным направлениям — «Тверь — Ржев — Зубцов — Вязьма — Калуга» и «Тверь — Калязин — Углич — Ярославль» позволит сэкономить бюджету тверского региона более 370 млн рублей ежегодно. Об этом сообщил начальник производственного отдела Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области Кирилл Шепелёв.
— Эти автомобильные дороги относятся к 1 классу. Из-за интенсивного движения автотранспорта их техническому состоянию необходимо уделять особое внимание. По нашей оценке, на ремонт и содержание указанных дорог общей протяженностью 354,5 км, потребуется не менее 374 млн рублей ежегодно. А с учетом инфляции расходы будут только расти. Передача объектов на федеральный баланс позволит высвободить значительные средства и направить их на другие автомобильные дороги для выполнения работ по содержанию и ремонту, — сказал Кирилл Шепелёв.
Напомним, губернатор Игорь Руденя в беседе с журналистами по итогам заседания правительства Тверской области 31 июля сообщил, что пакет документов по передаче в федеральную собственность ряда дорог регионального значения уже подготовлен:
— Эти дороги станут частью транзитной трассы, соединяющей Калугу, Смоленск, Тверь, Ярославль. Работа ведётся в рамках реализации инициатив Президента России Владимира Путина по повышению транспортной доступности и пространственному развитию страны. Мы надеемся, что в течение ближайшего времени процесс передачи дорог в федеральную собственность выйдет на финишную прямую. После этого ремонтировать их будут федеральные компаниий и межмуниципальной сети общей протяжённостью около 330 км. На эти цели в дорожном фонде Верхневолжья заложено свыше 3,1 млрд рублей
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