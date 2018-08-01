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Полтавченко раскритиковал повышение стоимости проезда в Петербурге
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Полтавченко раскритиковал повышение стоимости проезда в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 1 августа 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Губернатору Петербурга Георгию Полтавченко не понравилась идея повышения стоимости проезда в общественном транспорте, сообщает АБН со ссылкой на председателя городского комитета по транспорту Александра Головина.
По словам главы ведомства, Полтавченко намерен оставить тарифы на прежнем уровне. «Наш губернатор понимает, что сегодня тариф, который установлен городом, это та же социальная ориентированность бюджета, — подчеркнул Головин. — Пока его мнение — не повышать в следующем году разовый проезд».
Вопрос будет вынесен на повестку дня осенью, во время принятия бюджета на 2019 год.
Напомним, ранее перевозчики заявили о необходимости повышения стоимости проезда на 2 рубля.
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