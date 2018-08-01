Зауралье обогнало соседние регионы по продаже легального алкоголя

В Курганской области к ЕГАИС подключено 975 из 991 розничной торговой точки. По данным межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО, за пять месяцев они продали 351,7 тысячи декалитров алкоголя, в то время как в прошлом году было реализовано чуть более 113 тысяч. В соседних регионах, конечно, проданного спиртного намного больше — счет идет на миллионы декалитров, а вот динамика заметно хуже. В Свердловской, Челябинской и Тюменской областях продажи через ЕГАИС увеличились в 2,5 раза, в Югре и на Ямале — в два, а в Курганской области — в три.

— Это говорит о том, что предприниматели стараются соблюдать законодательство, вытесняя тем самым из оборота нелегальную продукцию, — прокомментировал статистику руководитель Межрегионального управления Юрий Чащин

Между тем сами бизнесмены рассказывают, что ЕГАИС стала для них настоящей головной болью, особенно в отдаленных селах и деревнях, где нет устойчивой связи. Приходится идти на различные ухищрения, чтобы не нарваться на штрафы. Доходит до анекдотов, один из них рассказал глава аграрного комитета облдумы Владимир Остапенко. Купил человек алкоголь, а Интернет «завис». Недолго думая, перелили с продавцом содержимое в банку, а бутылку оставили в магазине. Появится связь — пробьют.

Самые пессимистичные представители малого бизнеса предрекают закрытие торговых точек в глубинке. Почти вся прибыль от продажи алкоголя, по их словам, уходит на оплату лицензии и программного обеспечения. Кроме того, возросли требования к продавцам: теперь они должны знать компьютерную грамоту не хуже программистов.

К сожалению, никуда пока не делась проблема нелегального алкоголя. Здесь, конечно, влияет близость Зауралья к Казахстану, где спиртное стоит дешевле. Буквально на днях полиция остановила в Петуховском районе жительницу Свердловской области, которая пыталась провезти через границу в автоприцепе более 300 бутылок водки (почти 180 литров), якобы для личных нужд. Ей не поверили и составили протокол за незаконное перемещение алкогольной продукции.