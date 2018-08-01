Ещё
Ставрополье потратит 13,6 млн руб. на схему территориального планирования
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Ставрополье потратит 13,6 млн руб. на схему территориального планирования 

АиФ Ставрополье 1 августа 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Корректировка схемы территориального планирования Ставрополья обойдётся бюджету края в 13,6 млн руб., сообщили STAV.AIF.RU в министерстве строительства и архитектуры края.
Министр строительства и архитектуры края Алексей Когарлыцкий заявил, что это необходимо в связи в обновлениями, в числе которых и новая редакция Стратегии социально-экономического развития региона.
«Работа будет выполнена на актуализированной картографической основе. Планируется учесть выполнение комплексной оценки и анализа демографической ситуации, природно-ресурсного потенциала, транспортной и инженерной инфраструктур, землепользований, экологического состояния, риска возникновения ЧС и многое другое», — сказал министр.
Работы планируется завершить до конца ноября.
АиФ Ставрополье: последние новости
«Третий Рим» запустил программу поддержки предпринимателей «Гармонии» ФАС организовала для «ЕвроХима» практический семинар Глава Минстроя РФ и губернатор Ставрополья обсудили актуальные проблемы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение