Ставрополье потратит 13,6 млн руб. на схему территориального планирования

Корректировка схемы территориального планирования Ставрополья обойдётся бюджету края в 13,6 млн руб., сообщили STAV.AIF.RU в министерстве строительства и архитектуры края.

Министр строительства и архитектуры края Алексей Когарлыцкий заявил, что это необходимо в связи в обновлениями, в числе которых и новая редакция Стратегии социально-экономического развития региона.

«Работа будет выполнена на актуализированной картографической основе. Планируется учесть выполнение комплексной оценки и анализа демографической ситуации, природно-ресурсного потенциала, транспортной и инженерной инфраструктур, землепользований, экологического состояния, риска возникновения ЧС и многое другое», — сказал министр.

Работы планируется завершить до конца ноября.