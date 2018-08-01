Первых арендаторов торговых павильонов на остановках определили в Вологде

Работа по оборудованию остановочных пунктов продолжается в Вологде. До конца сентября в разных районах города планируется оборудовать в едином стиле 20 остановочных комплексов. На сегодня завершены аукционы по первым 10 точкам в разных районах города.

Через 10 дней с момента завершения торгов новые арендаторы подпишут документы, разрешающие вести деятельность на данном участке земли. Работы по обустройству новых остановок вскоре стартуют по адресам: Пошехонское шоссе, 9, Вологодская, 1, Можайского, 48, Герцена, 46, Прокатова, 8, Разина, 58. В торговых павильонах по этим адресам будут располагаться торговые точки производителей хлебобулочных, мясных изделий, также будет организована торговля цветами, фруктами и овощами.

Прибыль от аренды для городского бюджета составит 875 тыс. руб. в год. Договоры с арендаторами будут подписываться на 7 лет. По 4 адресам, которыми представители торговли не заинтересовались, власти примут отдельное решение.

«В ближайшее время по остановочными пунктам, расположенным по адресам Можайского, 54, Можайского, 30, Горького, 93, Прокатова (сквер им. Бабушкина), которые не участвовали в торгах, будет приниматься решение. Данные территории либо выставят на торги повторно, либо на их месте будут установлены обычные остановочные комплексы без торговых павильонов», — рассказала начальник Департамента экономического развития Администрации Вологды Светлана Пахнина.

В течение ближайших недель на аукцион будут выставлены оставшиеся 10 объектов. А уже к середине осени все остановочные комплексы, которые по итогам торгов выберут предприниматели, будут отстроены в едином стиле. Типовая модель предлагает арендатору архитектурное и цветовое решение, а также материал отделки. Разработан и стилистический вологодский узор, который по желанию владельца точки может быть вписан в логотип предприятия. На остановочных комплексах вологжане смогут не только с комфортом дождаться рейсовый транспорт, но и купить товары первой необходимости.

Напомним, что весной этого года во всех районах города был проведен демонтаж старых остановок. Такие меры были приняты к тем предпринимателям, которые не платили по аренде или были оштрафованы за административные нарушения. Проведенная работа — это часть деятельности по преобразованию сферы нестационарной торговли. С 2017 года власти активно очищают город от незаконно установленных торговых точек, в том числе и на остановочных пунктах.