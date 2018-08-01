В Татарстане на ремонт участка трассы М-7 направят до 405 млн рублей

Администрация Татарстана разместила тендер по поиску подрядчика на ремонт участка трассы автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Нижний Новгород — Уфа. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 405 млн руб., пишет Inkazan.ru со ссылкой на данные портала госзакупок.

Согласно условиям тендера, работы должны быть завершены до 31 августа 2019 года. Ремонт будет проведен с обеих сторон на участке от 925 по 940 км.

Речь идет об участке, который начинается от деревни Большой Машляк Рыбно-Слободского района Татарстана до села Кулущи Мамадышского района Татарстана. В среднем на один километр трассы будет потрачено 13,5 млн руб., отмечает издание.