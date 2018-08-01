Ещё
В Татарстане на ремонт участка трассы М-7 направят до 405 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

В Татарстане на ремонт участка трассы М-7 направят до 405 млн рублей 

Rambler News Service 1 августа 2018
Администрация Татарстана разместила тендер по поиску подрядчика на ремонт участка трассы автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Нижний Новгород — Уфа. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 405 млн руб., пишет Inkazan.ru со ссылкой на данные портала госзакупок.
Согласно условиям тендера, работы должны быть завершены до 31 августа 2019 года. Ремонт будет проведен с обеих сторон на участке от 925 по 940 км.
Речь идет об участке, который начинается от деревни Большой Машляк Рыбно-Слободского района Татарстана до села Кулущи Мамадышского района Татарстана. В среднем на один километр трассы будет потрачено 13,5 млн руб., отмечает издание.
Rambler News Service: последние новости
АНО «Цифровая экономика» поддержала кредитование под залог интеллектуальной собственности Fitch повысило рейтинг «Русгидро» Временная администрация Промсвязьбанка завершит работу до сентября
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение