Холдинг Winstrike привлек $1,5 млн инвестиций для реализации зарубежных проектов

Деньги выделила компания FunCorp. О новом сотрудничестве рассказал руководитель холдинга Ярослав Комков. Презентация прошла в Winstrike Arena 1 августа.

На какие именно проекты направят деньги, не уточняется. Ранее холдинг объявил о готовности построить новую арену в Берлине. Она будет рассчитана в том числе и на проведение буткемпов европейскими составами организации. Затраты на проект составят более миллиона долларов. Открытие новой площадки планируется в первом квартале 2019 года.

Во время презентации менеджмент Winstrike рассказал о подписании двух команд: CIS Hope в Overwatch и бывший состав War Legend в Fortnite. Помимо этого, холдинг представил новую форму игроков в стиле стритвир и анонсировал программу для стримеров Winstrike BOX. В будущем игроки смогут получить бесплатное оборудование для трансляций.

Киберспортивный холдинг Winstrike основали в 2017 году. В октябре в организацию инвестировали $ 10 млн Компания занимается постройкой арен и их франчайзингом, а также продажей медиаправ и поиском новых спонсоров для команд. Сейчас клуб владеет четырьмя составами. Помимо Fortnite и Overwatch, Winstrike принадлежат коллективы по Dota 2 и CS:GO.