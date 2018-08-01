Замена и поверка счетчиков учета воды: как не стать жертвой мошенников

В столице участились случаи мошенничества, которые связаны с заменой счетчиков учета воды. Об этом сообщили в пресс-службе центров госуслуг «Мои документы».

Зачастую мошенники звонят москвичам, представляются сотрудниками управляющих компаний, фирм-конкурентов либо работниками центров госуслуг и предлагают заменить приборы учета воды. При этом они утверждают, что вернуть деньги за оказанные услуги москвичи смогут в районном центре «Мои документы». По телефону даже могут указать номер окна или фамилию сотрудника центра. Однако вопрос о замене счетчиков не относится к компетенции центров госуслуг.

Также мошенники могут предлагать замену старых действующих счетчиков на новые приборы со сроком службы до 10 лет без поверок. А в случае отказа могут пугать жителей отключением воды.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проверить срок поверки счетчиков. Сделать это можно при личном посещении центра госуслуг «Мои документы» либо самостоятельно, заглянув в техническую документацию прибора или в единый платежный документ (в верхней части). Если срок еще не подошел, то поверять и менять счетчик нет необходимости.

Если же срок подошел, то организацию для поверки или замены, которая прошла аккредитацию, можно выбрать самостоятельно. Также можно обратиться в управляющую компанию.

Перечень организаций, которые считаются недобросовестными, можно найти на официальном сайте гозакупок. Там же можно проверить название организации, которое назовут вам возможные мошенники.

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, то необходимо обратиться в правоохранительные органы

Первый месяц работы: какие госуслуги популярны в новом флагмане «Мои документы»