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Замена и поверка счетчиков учета воды: как не стать жертвой мошенников
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Замена и поверка счетчиков учета воды: как не стать жертвой мошенников 

Mos.ru 1 августа 2018
Фото: Mos.ru
В столице участились случаи мошенничества, которые связаны с заменой счетчиков учета воды. Об этом сообщили в пресс-службе центров госуслуг «Мои документы».
Зачастую мошенники звонят москвичам, представляются сотрудниками управляющих компаний, фирм-конкурентов либо работниками центров госуслуг и предлагают заменить приборы учета воды. При этом они утверждают, что вернуть деньги за оказанные услуги москвичи смогут в районном центре «Мои документы». По телефону даже могут указать номер окна или фамилию сотрудника центра. Однако вопрос о замене счетчиков не относится к компетенции центров госуслуг.
Также мошенники могут предлагать замену старых действующих счетчиков на новые приборы со сроком службы до 10 лет без поверок. А в случае отказа могут пугать жителей отключением воды.
Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проверить срок поверки счетчиков. Сделать это можно при личном посещении центра госуслуг «Мои документы» либо самостоятельно, заглянув в техническую документацию прибора или в единый платежный документ (в верхней части). Если срок еще не подошел, то поверять и менять счетчик нет необходимости.
Если же срок подошел, то организацию для поверки или замены, которая прошла аккредитацию, можно выбрать самостоятельно. Также можно обратиться в управляющую компанию.
Перечень организаций, которые считаются недобросовестными, можно найти на официальном сайте гозакупок. Там же можно проверить название организации, которое назовут вам возможные мошенники.
Если вы все-таки стали жертвой мошенников, то необходимо обратиться в правоохранительные органы.
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