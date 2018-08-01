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Выручка IT-компаний Пензенской области в 2017 году выросла на 38%
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Выручка IT-компаний Пензенской области в 2017 году выросла на 38% 

ТАСС 1 августа 2018
ПЕНЗА, 1 августа. /ТАСС/. Выручка IT-компаний Пензенской области за 2017 год выросла на 38%, до 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил в среду губернатор региона Иван Белозерцев в ходе встречи с представителями IT-сообщества.
"Динамичное развитие сферы IT в регионе подтверждается ежегодным ростом оборотов предприятий кластера: за 2017 год в сравнении с предыдущим выручка IT-компаний увеличилась на 38% и составила более 1,5 млрд рублей", — сказал он.
По словам Белозерцева, во многом такие результаты были обеспечены господдержкой.
"В прошлом году на базе бизнес-инкубатора на улице Гагарина в Пензе нами создан IT-парк, резидентами которого по итогам конкурсных отборов стали семь IT-компаний", — отметил он, добавив, что в дальнейшем IT-парк станет центром сформированного в Пензенской области IT-кластера.
Губернатор также подчеркнул важность обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров для региональной IT-отрасли и цифровой экономики в целом. В частности, Белозерцев предложил представителям IT-бизнеса принять участие в создании центра для молодых программистов на базе создаваемого в области IT-колледжа. Как отметил глава региона, центр сможет обеспечить условия для творческой совместной работы, позволит молодым программистам интенсивнее обмениваться идеями и разработками, продвигать новые проекты в сфере информационных технологий.
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