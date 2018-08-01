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Жители Кабардино-Балкарии за полгода выплатили энергетикам более 4,5 млн рублей пени
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Жители Кабардино-Балкарии за полгода выплатили энергетикам более 4,5 млн рублей пени 

ТАСС 1 августа 2018
НАЛЬЧИК, 1 августа. /ТАСС/. Жители Кабардино-Балкарии (КБР) за первое полугодие 2018 года уплатили более 4,5 млн рублей пени за несвоевременную оплату потребленной электроэнергии. Об этом в среду сообщили в пресс-службе филиала компании «МРСК Северного Кавказа» — «Каббалкэнерго» (входит в "Россети").
"В связи с просрочкой исполнения обязательств по оплате потребленного энергоресурса потребители электроэнергии частного сектора КБР за шесть месяцев 2018 года выплатили АО «Каббалкэнерго» 4,52 млн рублей пени, из которых 1,47 млн рублей приходится на жителей города Нальчика", — говорится в сообщении.
Начисление пени и, как следствие, существенное увеличение суммы обязательного платежа грозит тем, кто забыл своевременно оплатить счет за потребленную электроэнергию, напомнили в компании, отметив, что мера применяется к должникам в соответствии с федеральным законодательством и направлена на укрепление платежной дисциплины и надежного электроснабжения потребителей.
"Этот нормативный документ разрешил погашение задолженности без финансовых санкций гражданам, допустившим небольшую задержку при оплате. Так, при погашении долга в течение одного месяца физическим лицам пеня не начисляется. А вот для злостных неплательщиков созданы более жесткие условия — за последующие два месяца неуплаты долга размер пени составит 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки, с 91-го дня -1/130 ставки", — напомнили в компании.
Общая задолженность населения КБР за электроэнергию по состоянию на 1 июля составляет 148,57 млн рублей.
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