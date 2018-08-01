Ещё
Минтранс: Пешеходный переход на Усть-Курдюмском шоссе прослужит сто лет
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Минтранс: Пешеходный переход на Усть-Курдюмском шоссе прослужит сто лет 

Свободные новости 1 августа 2018
Фото: Свободные новости
Вчера, 31 июля, на автодороге «Саратов-Усть-Курдюм» дорожники смонтировали первую балку современного надземного пешеходного перехода, сообщает сегодня, 1 августа, пресс-служба областного министерства транспорта.
«Длина возводимого пешеходного перехода — 52 метра, ширина прохожей части — 3 метра. Данный переход предполагает «антивандальную» конструкцию купола из поликарбоната, толщиной 8 мм. специальные платформы для граждан с ограниченными возможностями на колясках. Освещение в темное время суток будут поддерживать более 30 светильников», — отмечают чиновники.
Стоимость объекта составляет 45 миллионов рублей, финансирование осуществляется за счет проекта «Безопасные и качественные дороги».
«Кстати, при надлежащем уходе переход прослужит саратовцам не менее 100 лет», — подчеркнули в министерстве.
Свободные новости: последние новости
Исаев вошел в тройку самых упоминаемых СМИ мэров в ПФО В Энгельсе заменят 8,8 тысячи светильников на энергосберегающие Землю ЖК «Нота» снова отвели под автостоянку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение