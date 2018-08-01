Минтранс: Пешеходный переход на Усть-Курдюмском шоссе прослужит сто лет

Вчера, 31 июля, на автодороге «Саратов-Усть-Курдюм» дорожники смонтировали первую балку современного надземного пешеходного перехода, сообщает сегодня, 1 августа, пресс-служба областного министерства транспорта

«Длина возводимого пешеходного перехода — 52 метра, ширина прохожей части — 3 метра. Данный переход предполагает «антивандальную» конструкцию купола из поликарбоната, толщиной 8 мм. специальные платформы для граждан с ограниченными возможностями на колясках. Освещение в темное время суток будут поддерживать более 30 светильников», — отмечают чиновники.

Стоимость объекта составляет 45 миллионов рублей, финансирование осуществляется за счет проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Кстати, при надлежащем уходе переход прослужит саратовцам не менее 100 лет», — подчеркнули в министерстве.