Минсельхоз: Экспорт российских дикоросов к 2024 г может вырасти в несколько раз

МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Экспорт российских дикоросов к 2024 году может быть увеличен в несколько раз, сообщает Минсельхоз со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Оксану Лут

Об этом замминистра сообщила в ходе первого заседания межведомственной рабочей группы по выработке механизмов развития заготовки и переработки дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов и другого сырья.

В частности, на заседании были затронуты вопросы совершенствования нормативно-правовой базы, уточнения классификации продукции, порядка использования и аренды лесов, а также обсуждались изменения, которые позволят предприятиям отрасли воспользоваться всеми действующими мерами господдержки, в том числе льготным кредитованием, в результате повысив инвестиционную привлекательность отрасли.

"По словам Оксаны Лут, в свете стратегических целей по наращиванию экспорта и продвижению российской сельхозпродукции на мировом рынке, Минсельхоз особое внимание уделяет дикорастущему сырью, экспорт которого может быть увеличен к 2024 году в несколько раз", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что по экспертной оценке, существующий эксплуатационный запас дикорастущего сырья в стране достигает 8,5 миллиона тонн в год, однако на сегодняшний день он используется не более чем на 6%, тогда как спрос на экологически чистую и уникальную продукцию в мире растет.