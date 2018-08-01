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Минсельхоз: Экспорт российских дикоросов к 2024 г может вырасти в несколько раз
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Минсельхоз: Экспорт российских дикоросов к 2024 г может вырасти в несколько раз 

Прайм 1 августа 2018
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Экспорт российских дикоросов к 2024 году может быть увеличен в несколько раз, сообщает Минсельхоз со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Оксану Лут.
Об этом замминистра сообщила в ходе первого заседания межведомственной рабочей группы по выработке механизмов развития заготовки и переработки дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов и другого сырья.
В частности, на заседании были затронуты вопросы совершенствования нормативно-правовой базы, уточнения классификации продукции, порядка использования и аренды лесов, а также обсуждались изменения, которые позволят предприятиям отрасли воспользоваться всеми действующими мерами господдержки, в том числе льготным кредитованием, в результате повысив инвестиционную привлекательность отрасли.
"По словам Оксаны Лут, в свете стратегических целей по наращиванию экспорта и продвижению российской сельхозпродукции на мировом рынке, Минсельхоз особое внимание уделяет дикорастущему сырью, экспорт которого может быть увеличен к 2024 году в несколько раз", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что по экспертной оценке, существующий эксплуатационный запас дикорастущего сырья в стране достигает 8,5 миллиона тонн в год, однако на сегодняшний день он используется не более чем на 6%, тогда как спрос на экологически чистую и уникальную продукцию в мире растет.
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