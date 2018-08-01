Ещё
В калининградском Гусеве стартовала акция по увековечению имен героев Первой мировой войны
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

В калининградском Гусеве стартовала акция по увековечению имен героев Первой мировой войны 

ТАСС 1 августа 2018
КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Историко-культурная акция «Тысяча имен», цель которой — увековечение имен российских воинов, павших в годы Первой мировой войны, стартовала в среду в городе Гусеве Калининградской области, сообщила ТАСС Вероника Бялковская, директор департамента стратегических коммуникаций инновационного кластера GS Group, который выступает организатором акции.
Начало акции приурочено к отмечаемому 1 августа Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.
"Холдинг GS Group объявил о старте масштабной историко— культурной акции «Тысячи имен», которая призвана поименно назвать и увековечить более 1000 русских воинов, отдавших жизни во время Первой мировой войны и похороненных на территории современной Калининградской области", — сказала Бялковская, отметив, что «это единственный регион России, на территории которого шли бои Первой мировой войны».
Волонтеры предприятия кластера «Технополис GS», занимающиеся несколько лет благоустройством воинских захоронений Первой мировой войны, при поддержке краеведов и энтузиастов, установили и увековечили имена 37 воинов. До конца 2018 года планируется определить имена еще порядка 200 человек из нескольких тысяч воинов, захороненных в братских могилах на территории Калининградской области.
"К участию в проекте GS Group будет привлекать исторические архивы, вузы, научно-исследовательские институты, а также зарубежные организации и волонтерские объединения. Объединение усилий позволит не только поименно назвать русских воинов, погибших в годы войны, и увековечить их имена на братских могилах, но и установить их происхождение, а впоследствии найти потомков", — отметила Бялковская.
Волонтерское движение «Технополиса GS» создано в 2013 году, объединяет в общей сложности более 250 человек из числа сотрудников предприятия, жителей Калининградской области и других регионов России, а также ближнего зарубежья. Они благоустроили девять крупных воинских захоронений. Во время работ удалось сделать несколько исторических находок: ящик с рукописным письмом, документами, газетами, банкнотами и монетами тех времен, другие документы, которые заняли место в экспозиции Гусевского историко-краеведческого музея, посвященной Первой мировой войне.
ТАСС: последние новости
АНО "Цифровая экономика" одобрила кредитование под залог интеллектуальной собственности Fitch повысило рейтинг "Русгидро" до "BBB-" с "BB+" со "стабильным" прогнозом Лавров в Сингапуре начал встречу с главой МИД Южной Кореи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение