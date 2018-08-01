В калининградском Гусеве стартовала акция по увековечению имен героев Первой мировой войны

КАЛИНИНГРАД, 1 августа. / ТАСС /. Историко-культурная акция «Тысяча имен», цель которой — увековечение имен российских воинов, павших в годы Первой мировой войны, стартовала в среду в городе Гусеве Калининградской области, сообщила ТАСС Вероника Бялковская , директор департамента стратегических коммуникаций инновационного кластера GS Group, который выступает организатором акции.

Начало акции приурочено к отмечаемому 1 августа Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.

"Холдинг GS Group объявил о старте масштабной историко— культурной акции «Тысячи имен», которая призвана поименно назвать и увековечить более 1000 русских воинов, отдавших жизни во время Первой мировой войны и похороненных на территории современной Калининградской области", — сказала Бялковская, отметив, что «это единственный регион России, на территории которого шли бои Первой мировой войны».

Волонтеры предприятия кластера «Технополис GS», занимающиеся несколько лет благоустройством воинских захоронений Первой мировой войны, при поддержке краеведов и энтузиастов, установили и увековечили имена 37 воинов. До конца 2018 года планируется определить имена еще порядка 200 человек из нескольких тысяч воинов, захороненных в братских могилах на территории Калининградской области.

"К участию в проекте GS Group будет привлекать исторические архивы, вузы, научно-исследовательские институты, а также зарубежные организации и волонтерские объединения. Объединение усилий позволит не только поименно назвать русских воинов, погибших в годы войны, и увековечить их имена на братских могилах, но и установить их происхождение, а впоследствии найти потомков", — отметила Бялковская.

Волонтерское движение «Технополиса GS» создано в 2013 году, объединяет в общей сложности более 250 человек из числа сотрудников предприятия, жителей Калининградской области и других регионов России, а также ближнего зарубежья. Они благоустроили девять крупных воинских захоронений. Во время работ удалось сделать несколько исторических находок: ящик с рукописным письмом, документами, газетами, банкнотами и монетами тех времен, другие документы, которые заняли место в экспозиции Гусевского историко-краеведческого музея, посвященной Первой мировой войне.