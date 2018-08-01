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В России заработали новые правила защиты судей
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В России заработали новые правила защиты судей 

Российская Газета 1 августа 2018
Фото: Российская Газета
Не секрет, что есть профессии повышенного риска. Те же судьи из их числа. Особенно если они слушают сложные дела об организованной преступности или серьезной коррупции. Понятно, что у подсудимых есть деньги и друзья, которые не остановятся ни перед чем, чтобы свести счеты с судьей. И служебные ситуации могут сложиться так, что принципиальному судье придется ради собственной безопасности переехать в другой город на какое-то время, а может быть, и на долгие годы, и пожить под охраной.
Все меры безопасности, подчеркнуто в постановлении правительства, будут применяться с учетом конкретных обстоятельств. То есть одного универсального правила не существует. Но зато существуют строгие правила, которые надо соблюдать, причем обеим сторонам.
При этом защищаемому чиновнику, судье под роспись могут дать определенные предписания, соблюдение которых необходимо для обеспечения его безопасности. С подзащитным можно будет заключить договор. В этом договоре четко пропишут как условия применения мер безопасности, так и права и обязанности органа безопасности и защищаемого человека, чтобы было ясно, кто за что отвечает.
В случае необходимости орган безопасности может обеспечить и защиту имущества, оставшегося по прежнему месту работы подзащитного. Для этого человек, который вынужден поменять место жительства, обязан будет выдать соответствующую доверенность.
По правилам, при вынужденном переселении судьи или правоохранителя ему должны предоставить жилье, «отвечающее санитарным и техническим правилам и нормам».
Если судье угрожает опасность, ему обеспечат возможность переехать в другой город на какое-то время
В документе сказано, что приобретенное для подзащитного жилье переходит в собственность государства и предоставляется такому человеку на основании договора безвозмездного пользования.
Но и это еще не все. Судье или военнослужащему за счет казны оплатят расходы, связанные с его переездом, в том числе с проездом и перевозкой личного имущества.
При переселении человека в другой регион бывшее место жительства подзащитного сохраняется за ним на все время действия мер безопасности. Новый порядок перевода так называемого «защищаемого лица» распространяется на временные или постоянные места работы или жительства, как правило, в других регионах.
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