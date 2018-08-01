Росводоканал инвестирует 700 млн рублей в модернизацию системы сточных вод в Омске

Проект комплекса был разработан институтом катализа им. Г. К. Борескова (Новосибирск) и существует только в виде опытно-промышленного образца. В случае успеха эта технология способна решить проблему утилизации осадков для всех российских предприятий в отрасли водоснабжения и водоотведения.

"В Омске мы планируем в этом году начать строительство тепломодуля [утилизации осадков сточных вод] по российским технологиям. Иностранные решения дорогие, они в 4-5 раз дороже, чем то, что мы будем реализовывать в Омске. Сегодня технология, разработанная новосибирским институтом катализа, в промышленном объеме пока не опробована, существуют только опытно-промышленные образцы", — сказал Михальков.

Он пояснил ТАСС, что объем инвестиций в проект составит около 700 млн рублей. «Зарубежные аналоги стоят от 25 до 60 млн евро (от 1,75 до 4,2 млрд рублей — прим. ТАСС). Такие расходы ни одному водоканалу неподъемны, а если эта технология заработает, то это может стать решением для всей отрасли», — сказал генеральный директор ГК «Росводоканал», не уточняя сроков реализации проекта.

По его словам, проблема утилизации осадков сточных вод не решена у подавляющего большинства водоснабжающих и водоотводящих предприятий России. «В отрасли сегодня нет стандарта по работе с иловыми осадками. Сегодня ил сбрасывается на иловые карты (огражденные участки земли для сушки осадков очистных сооружений — прим. ТАСС), которые переполнены. Сжигание — дорогое. Можно производить почвогрунт — после осушения и обеззараживания, но нет решений властей, которые позволили бы его использовать, например, для засыпки карьеров», — уточнил Михальков.

Группа компаний «Росводоканал» — крупнейший российский частный оператор в водоснабжении и водоотведении. Под управлением «Росводоканала» работают шесть компаний, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в городах-миллионерах и крупных промышленных центрах: Омске, Воронеже, Тюмени, Краснодаре, Оренбурге, Барнауле.