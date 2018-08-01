IT-компании смогут стать резидентами ТОР Заречный в Пензенской области

ПЕНЗА, 1 августа. / ТАСС /. Компании, работающие в сфере информационных технологий, смогут стать резидентами территории опережающего развития (ТОР) в городе Заречный Пензенской области. Об этом сообщил в среду на круглом столе, посвященном цифровой экономике, глава региона Иван Белозерцев

Ранее сообщалось, что постановлением правительства РФ от 5 июля ТОР была создана в городе Заречный. По оценке Минэкономразвития России , это позволит привлечь 5 млрд рублей в качестве инвестиций и создать около 1200 рабочих мест.

"Что касается сферы IT, то льготами (для резидентов ТОР — прим. ТАСС) смогут воспользоваться, в том числе, предприниматели, разрабатывающие компьютерное и программное обеспечение, оказывающие консультационные услуги в сфере IT и осуществляющие деятельность в сфере научных исследований", — сказал Белозерцев.

Он добавил, что резиденты ТОР получат таможенные и налоговые льготы, включая освобождение от уплаты налога на имущество и пятипроцентный размер налога на прибыль в течение первых пяти лет.

По словам Белозерцева, сфера информационных технологий в регионе показывает динамичный рост. По итогам 2017 года IT-предприятия Пензенской области увеличили выручку на 38%, до 1,5 млрд рублей. «Эти достижения стали, в том числе результатом поддержки со стороны государства», — заметил губернатор.

Он добавил, что в регионе создан IT-парк, резидентами которого стали семь компаний. В нем создана необходимая инфраструктура для их работы. Кроме того, компаниям отрасли в Пензенской области предоставляются налоговые преференции — пониженная ставка по налогу на прибыль, которая составляет 12,5%.