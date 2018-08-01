Ремонт улицы Белинского в Пскове обойдётся в 11,7 млн рублей

Ремонт улицы Белинского (участок от улицы Олега Кошевого до улицы Автозаводской) в Пскове будет стоить 11 млн 715 тыс. 895 рублей, соответствующий заказ размещён на сайте госзакупок. Дата проведения аукциона в электронной форме — 20 августа. Работы стартуют в 2018 года: по графику, установленному заказчиком — УГХ Пскова — они должны завершиться к 1 декабря 2019 года. Источник финансирования — средства регионального бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» (11 млн 598 тыс. 735 рублей) и средства бюджета Пскова в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» (117 тыс. 158 рублей). В рамках работ подрядчик должен заменить асфальтобетонное покрытие, замена люков и бортовых камней, а также переоборудование тротуара. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».