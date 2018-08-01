Ещё
Ремонт улицы Белинского в Пскове обойдётся в 11,7 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Ремонт улицы Белинского в Пскове обойдётся в 11,7 млн рублей 

Псковская губерния 1 августа 2018
Ремонт улицы Белинского (участок от улицы Олега Кошевого до улицы Автозаводской) в Пскове будет стоить 11 млн 715 тыс. 895 рублей, соответствующий заказ размещён на сайте госзакупок. Дата проведения аукциона в электронной форме — 20 августа. Работы стартуют в 2018 года: по графику, установленному заказчиком — УГХ Пскова — они должны завершиться к 1 декабря 2019 года. Источник финансирования — средства регионального бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» (11 млн 598 тыс. 735 рублей) и средства бюджета Пскова в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» (117 тыс. 158 рублей). В рамках работ подрядчик должен заменить асфальтобетонное покрытие, замена люков и бортовых камней, а также переоборудование тротуара. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Минстрой опубликовал интерактивную карту участников конкурса малых городов и исторических поселений Администрация региона составит график погашения долгов по зарплате перед сотрудниками «Псковпассажиравтотранса» Администрация Псковской области утвердила состав и положение проектного офиса региона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение