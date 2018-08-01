Ещё
В УФНС Подмосковья в I полугодии рассмотрели около 700 жалоб налогоплательщиков
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

В УФНС Подмосковья в I полугодии рассмотрели около 700 жалоб налогоплательщиков 

РИАМО 1 августа 2018
В Подмосковье подвели итоги досудебного урегулирования налоговых споров за первое полугодие 2018 года, при этом рассмотрено около 700 жалоб налогоплательщиков по налоговым спорам, решения в пользу налогоплательщиков вынесли в 32,2% случаев, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.
Институт досудебного урегулирования налоговых споров помогает улучшить бизнес-климат в регионе и снизить нагрузку на судебные органы.
«УФНС России по Московской области за первое полугодие 2018 года рассмотрено 712 жалоб налогоплательщиков по налоговым спорам, что на 12,4% меньше, чем в прошлом году», — отмечается в сообщении.
Из числа жалоб, рассмотренных за отчетный период, требования налогоплательщиков удовлетворены полностью или частично в 32,2% случаев, что на 6,3 процентного пункта ниже показателя 2017 года. Сумма удовлетворенных требований налогоплательщиков составила 6,6% от общей суммы оспариваемых требований, что на 8 процентных пунктов ниже, чем в первом полугодии прошлого года.
На стадии рассмотрения жалоб УФНС России по Московской области проводится эффективная работа по оперативному разрешению налоговых споров: 38,2% поступивших в первом полугодии жалоб отозваны налогоплательщиками в связи с урегулированием споров.
«Количество судебных дел, рассмотренных в отчетном периоде по спорам, прошедшим досудебное урегулирование, составило 294. Из них 231 судебный акт, или 78,6%, вынесен полностью в пользу налоговых органов, соответственно, в пользу налогоплательщика — 21,4%, что свидетельствует об объективном рассмотрении жалоб налоговиками», — заключается в сообщении.
РИАМО: последние новости
В Подмосковье 60% парных составляют русские бани Кабмин вернул в Минздрав РФ законопроект о запрете продаж алкоголя пьяным Строительство крупной молочной фермы начнется в ближайшее время в Зарайске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение