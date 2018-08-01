В УФНС Подмосковья в I полугодии рассмотрели около 700 жалоб налогоплательщиков

В Подмосковье подвели итоги досудебного урегулирования налоговых споров за первое полугодие 2018 года, при этом рассмотрено около 700 жалоб налогоплательщиков по налоговым спорам, решения в пользу налогоплательщиков вынесли в 32,2% случаев, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

Институт досудебного урегулирования налоговых споров помогает улучшить бизнес-климат в регионе и снизить нагрузку на судебные органы.

«УФНС России по Московской области за первое полугодие 2018 года рассмотрено 712 жалоб налогоплательщиков по налоговым спорам, что на 12,4% меньше, чем в прошлом году», — отмечается в сообщении.

Из числа жалоб, рассмотренных за отчетный период, требования налогоплательщиков удовлетворены полностью или частично в 32,2% случаев, что на 6,3 процентного пункта ниже показателя 2017 года. Сумма удовлетворенных требований налогоплательщиков составила 6,6% от общей суммы оспариваемых требований, что на 8 процентных пунктов ниже, чем в первом полугодии прошлого года.

На стадии рассмотрения жалоб УФНС России по Московской области проводится эффективная работа по оперативному разрешению налоговых споров: 38,2% поступивших в первом полугодии жалоб отозваны налогоплательщиками в связи с урегулированием споров.

«Количество судебных дел, рассмотренных в отчетном периоде по спорам, прошедшим досудебное урегулирование, составило 294. Из них 231 судебный акт, или 78,6%, вынесен полностью в пользу налоговых органов, соответственно, в пользу налогоплательщика — 21,4%, что свидетельствует об объективном рассмотрении жалоб налоговиками», — заключается в сообщении.