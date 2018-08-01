В Омске полпред президента рассказал о пятиметровых кухнях и девчонке в парикмахерской

Сергей Меняйло рассказал, о чем говорили на прошедшем в нашем городе совещании с заместителем председателя российского правительства . Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло сегодня, 1 августа, побывал в Омске. Вместе с зампредом федерального правительства Виталием Мутко он принял участие в совещании, посвященном проблемам жилищно-коммунального комплекса. После него Сергей Меняйло ответил на вопросы журналистов, несмотря на то, что торопился на самолет до Новосибирска.

По его словам, в Омске обсудили проблемы, распространенные во всех сибирских городах.

— Мы говорили о проблеме управления многоквартирными домами, подготовке ЖКК к отопительному сезону, — поделился информацией Сергей Меняйло. — Вообще сфера ЖКХ очень важна для людей. У нас специфика — мы не в Крыму живем и не на Кавказе, а в Сибири! Много есть позиций в сибирских городах, которые совпадают, их предстоит систематизировать и запустить.

Он отметил и необходимость строительства комфортного жилья, в котором сразу учтены потребности жильцов — от магазинов на первых этажах до детсадов, школ и пунктов полиции в микрорайонах.

— Построили жилье с кухней в пять квадратных метров. Зачем такое нужно? Надо, чтобы она была не пять, а хотя бы десять! Сегодня посмотрели микрорайоны, которые построили для переселенцев из аварийного и ветхого жилья — один "Магнит" или «Пятерочка» где-то вдалеке. А в центре Омска первые этажи уже давно выведены из жилого фонда, там находятся магазины, парикмахерские, — отметил полпред.

Он считает, что нужно сразу проектировать жилье с учетом того, что первые этажи займут под коммерческие нужды. Сергей Меняйло даже привел жизненный пример.

— Когда девчонка выйдет на улицу с ребенком, соседка за ним приглядит. А она побежала в парикмахерскую рядом, в 10 метрах, в цокольном этаже. Так и надо работать, чтобы люди спасибо говорили, а не спрашивали, когда построят детский сад, а когда будет школа? — уверен Сергей Меняйло.