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Почти 320 подъездов в жилых домах Королева отремонтировали с начала года
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Почти 320 подъездов в жилых домах Королева отремонтировали с начала года 

Агентство «Москва» 2 августа 2018
Фото: MosDay.ru
Почти 320 подъездов отремонтировали в Королеве с начала 2018 г., сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Управляющие компании в Королеве со значительным опережением графика отремонтировали 317 подъездов по губернаторской программе», — говорится в сообщении.
Как уточнил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин, которого цитирует пресс-служба, таким образом выполнено 41,7% годового плана по ремонту подъездов. «Ремонтные работы идут с существенным опережением плановых показателей», — подчеркнул он.
В пресс-службе пояснили, что до конца 2018 г. в Королеве по программе губернатора «Мой подъезд» будет отремонтировано 760 подъездов.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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