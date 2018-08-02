Почти 320 подъездов в жилых домах Королева отремонтировали с начала года

Почти 320 подъездов отремонтировали в Королеве с начала 2018 г., сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Управляющие компании в Королеве со значительным опережением графика отремонтировали 317 подъездов по губернаторской программе», — говорится в сообщении.

Как уточнил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин , которого цитирует пресс-служба, таким образом выполнено 41,7% годового плана по ремонту подъездов. «Ремонтные работы идут с существенным опережением плановых показателей», — подчеркнул он.

В пресс-службе пояснили, что до конца 2018 г. в Королеве по программе губернатора «Мой подъезд» будет отремонтировано 760 подъездов.