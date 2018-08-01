Калининская АЭС на 114,1% выполнила плановое задание июля по выработке электроэнергии

В июле 2018 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 3,121 млрд кВтч электроэнергии, выполнив плановое задание Федеральной антимонопольной службы России на 114,1%. Дополнительная прибыль составила более 430 миллионов рублей.

За прошедший месяц в энергосистему отпущено 2,959 млрд кВтч электроэнергии, коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) — 104,87%. Всего с начала года Калининская АЭС выработала 19,556 млрд кВтч электроэнергии, отпуск в энергосистему составил 18,568 млрд кВтч.

В июле были проведены важные для безопасности АЭС мероприятия. В их числе: плановая проверка ВМТУ Ростехнадзора по соблюдению требований норм и правил при эксплуатации локализующих систем безопасности, комплексный предвизит в рамках развивающей партнерской проверки качества Производственной системы "Росатом" (ПСР), учебная тренировка по укрытию персонала в защитных сооружениях и соревнования добровольных пожарных формирований.

Кроме того, в июле прошла проверка Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом», которая подтвердила соответствие требованиям безопасности и качества при сооружении объектов второго этапа центра обработки и хранения данных (ЦОД). В ходе проверки инспекторы отметили, безусловное соблюдение правил по охране труда на стройплощадке, оперативное выполнение рекомендаций по устранению тех или иных проблемных вопросов, безопасность и эффективность строительно-монтажных работ.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС