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В деревне Шамокша приступили к ремонту общественной бани
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В деревне Шамокша приступили к ремонту общественной бани 

Ivyborg.ru 1 августа 2018
Фото: Ivyborg.ru
Ремонт бани в деревне Шамокша Лодейнопольского района стал возможен благодаря так называемому закону «о старостах».
Согласно областного закона «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» средства на различные виды работ может получить любое поселение региона. В деревне Шамокша жители приняли решение отремонтировать на них общественную баню, которая пользовалась популярностью не только у местных жителей, но и горожан, ездивших сюда попариться.
После проведения конкурса аж три подрядчика приступили к ремонту бани. ООО «Теплосервис» выполнит ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт печи каменки и системы канализации здания общественной бани на сумму 806 тысяч рублей.
ИП Добышев выполнит ремонт полов на 286 тысяч рублей, а ремонт системы отопления и теплового пункта с ремонтом стен и потолков на 333 тысячи рублей произведет ИП Богданов. Согласно условиям контракта, обновленная баня должна открыться к концу лета.
Напомним, что 47 регион стал первопроходцем в развитии такой формы местного самоуправления как институт старост, который работает в области с 2012 года и помогает жителям региона принимать участие в формировании приоритетных проектов Ленобласти. Сегодня в регионе работают 1 758 старост. А финансирование гражданских инициатив в 2018 году из бюджета области выделяется более 553 млн рублей
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