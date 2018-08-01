Минпромторг предложил сделать отечественный алюминий условием для субсидий автозаводам

Минпромторг предложил добавить в список оснований для начисления баллов автопроизводителям, претендующим на государственные субсидии, использование металлов российского производства, в том числе алюминия. Проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект постановления — часть мероприятий по развитию алюминиевой промышленности на 2018 — 2023 годы, выработанных на совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака 27 июня 2018 г., следует из пояснительной записки. На совещании у Козака прорабатывалась поддержка единственного российского производителя первичного алюминия в стране — UC Rusal Олега Дерипаски , писал «Коммерсант». Компания, в начале апреля подпавшая под американские санкции, в 2017 году произвела 3,7 млн т алюминия, тогда как вся емкость внутреннего рынка не превышает 1 млн т.

Минпромторг предлагает ввести новые условия с 1 января 2019 года. С этого момента претендующие на субсидии автозаводы получают 7 баллов за использование в кузове от 70% российского металла (включая алюминий при наличии) для легковых автомобилей и от 50% для легких коммерческих и кабин грузовых автомобилей. Для сравнения, локализованная в России сборка двигателей «стоит» 20 баллов.

Недавно стало известно, что в стратегию развития металлургической промышленности России до 2030 г. внесены изменения, которые должны помочь UC Rusal с реализацией алюминия на внутреннем рынке. В документ добавлены 42 новых инвестпроекта различных компаний, которые предусматривают увеличение переработки алюминия в России на 363 100 т уже в 2018 г.