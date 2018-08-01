Минпромторг может сделать использование алюминия из РФ условием для субсидий автозаводам

МОСКВА, 1 августа. / ТАСС /. Минпромторг предложил добавить в список критериев для получения автопроизводителями государственных субсидий использование металлов российского производства, в том числе алюминия. Соответствующий проект постановления размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления разработан в целях исполнения плана мероприятий по развитию алюминиевой промышленности на 2018 — 2023 годы, утвержденного протоколом совещания у заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Козака от 27 июня 2018 года", — отмечается в пояснительной записке к документу.

Согласно материалам министерства, новые условия планируется ввести с 1 января 2019 года. С этого момента рассчитывающие на субсидии автозаводы должны будут использовать в производстве от 50 до 70% российского металла, в зависимости от типа транспортного средства. При этом к 2023 году применение российских металлов должно достигнуть 60 — 80%.