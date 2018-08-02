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Строительство ЖК «Прибалтийский» планируется завершить до конца года
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Строительство ЖК «Прибалтийский» планируется завершить до конца года 

АиФ Санкт-Петербург 22 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Строительство ЖК «Прибалтийский» в Санкт-Петербурге планируется завершить в конце 2018 года, сообщается на сайте городского правительства.
Сейчас на стройплощадке работают более 510 человек. Работы проводятся силами подрядных организаций, до 15 августа планируется провести устройство перегородок в жилых помещениях. Комитет по строительству поставил задачу завершить работы по фасаду дома 9А до 20 августа.
«Мы контролируем объект и делаем все возможное, чтобы завершить его в рамках дорожной карты качественно в максимально короткие сроки», — заявил заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский.
По словам руководителя АО «Проммонолит» Станислава Комарова, работы в корпусах 9А и на паркинге должны завершиться к 30 сентября 2018 года, работы в корпусах 8А, 9Б, 9В, 9Г и втором паркинге — 31 декабря 2018 года.
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