Строительство ЖК «Прибалтийский» планируется завершить до конца года

Строительство ЖК «Прибалтийский» в Санкт-Петербурге планируется завершить в конце 2018 года, сообщается на сайте городского правительства.

Сейчас на стройплощадке работают более 510 человек. Работы проводятся силами подрядных организаций, до 15 августа планируется провести устройство перегородок в жилых помещениях. Комитет по строительству поставил задачу завершить работы по фасаду дома 9А до 20 августа.

«Мы контролируем объект и делаем все возможное, чтобы завершить его в рамках дорожной карты качественно в максимально короткие сроки», — заявил заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский

По словам руководителя АО «Проммонолит» Станислава Комарова, работы в корпусах 9А и на паркинге должны завершиться к 30 сентября 2018 года, работы в корпусах 8А, 9Б, 9В, 9Г и втором паркинге — 31 декабря 2018 года.