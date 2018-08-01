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Автопроизводителей переведут на алюминий UC Rusal
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Автопроизводителей переведут на алюминий UC Rusal 

News.ru 1 августа 2018
Фото: News.ru
Автопроизводителей могут перевести на использование алюминия UCRusal от 50 до 80% в обмен на субсидии. С такой инициативой выступил Минпромторг.
Если предложение поддержат, то спрос на алюминий повысится на 120 тысяч тонн. Предложение включено в соответствующий проект постановления, в документе оговорены требования к производству легковых, грузовых машин, автобусов, чтобы можно было получить субсидии, сообщает РБК.
Для этого надо использовать в производстве кузовов, кабин и рам машин от 50 до 80% российского алюминия, начиная с 2019 года. Мера была предложена после того, как UCRusal попал под санкции. Она вошла в «дорожную карту» развития национальной алюминиевой промышленности до 2023 года.
В России потребление алюминия составляет менее 1 млн тонн, из который 200 тысяч тонн ввозится из-за рубежа. UCRusal в прошлом году произвел 3,7 млн тонн продукции, 80% было экспортировано за рубеж. Но торговые партнеры отказываются от российского алюминия, опасаясь вторичных санкций.
Минфин США продлил до 23 октября предельный срок продажи американскими инвесторами активов и долговых обязательств РУСАЛа, En+ и «Группы ГАЗ». Таким образом, связанные с бизнесменом Олегом Дерипаской компании получили очередную серьёзную отсрочку от «наказания», которая уже больше похожа на окончательную амнистию. Санкции в отношении этих структур были объявлены Вашингтоном ещё 6 апреля, а дедлайн по их исполнению продлевался трижды.
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