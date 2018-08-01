Автопроизводителей переведут на алюминий UC Rusal

Автопроизводителей могут перевести на использование алюминия UCRusal от 50 до 80% в обмен на субсидии. С такой инициативой выступил Минпромторг

Если предложение поддержат, то спрос на алюминий повысится на 120 тысяч тонн. Предложение включено в соответствующий проект постановления, в документе оговорены требования к производству легковых, грузовых машин, автобусов, чтобы можно было получить субсидии, сообщает РБК.

Для этого надо использовать в производстве кузовов, кабин и рам машин от 50 до 80% российского алюминия, начиная с 2019 года. Мера была предложена после того, как UCRusal попал под санкции. Она вошла в «дорожную карту» развития национальной алюминиевой промышленности до 2023 года.

В России потребление алюминия составляет менее 1 млн тонн, из который 200 тысяч тонн ввозится из-за рубежа. UCRusal в прошлом году произвел 3,7 млн тонн продукции, 80% было экспортировано за рубеж. Но торговые партнеры отказываются от российского алюминия, опасаясь вторичных санкций.