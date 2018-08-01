Ещё
«Псковпассажиравтотранс» выплатит долги по зарплате в течение двух дней
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

«Псковпассажиравтотранс» выплатит долги по зарплате в течение двух дней 

ТАСС 1 августа 2018
ПСКОВ, 1 августа. /ТАСС/. Крупнейшее пассажирское государственное предприятие Псковской области «Псковпассажиравтотранс» полностью ликвидирует задолженность по зарплате в течение двух дней. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации Псковской области.
Ранее сообщалось, что в отношении директора предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений — прим. ТАСС). В июне прокуратура Пскова объявила о том, что госпредприятие задолжало своим сотрудникам более 30 млн рублей, не перечислив зарплату за апрель 2 тыс. человек.
"По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова составлен график погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками государственного предприятии региона «Псковпассажиравтотранс». На сегодняшний день она составляет 9,6 млн рублей. Согласно графику, задолженность по заработной плате будет погашена в полном объеме в течение двух дней", — отмечается в сообщении пресс-службы.
В администрации области также добавили, что в дальнейшем «будет осуществляться контроль за текущими авансовыми и зарплатными платежами в соответствии с установленными коллективным договором датами».
"Псковпассажиравтотранс" является системообразующим предприятием Псковской области, обслуживающим областной центр и большинство районов. Компания имеет 550 автобусов, курсирующих по 341 маршруту. Ежегодно «Псковпассажиравтотранс» перевозит более 40 млн пассажиров и обеспечивает три четверти пассажирских перевозок в регионе. На предприятии работает около 2 тыс. человек.
Средний возраст городских автобусов составляет 14 лет, при этом 56 автобусов эксплуатируются уже более 20 лет, еще восьми транспортным средствам 32 года. «Псковпассажиравтотранс» имеет образовавшуюся за несколько лет задолженность по налогам и страховым взносам. В общей сложности эта сумма составляет более 200 млн рублей. По оценке руководства госпредприятия, для преодоления финансового кризиса «Псковпассажиравтотрансу» требуется около двух лет.
ТАСС: последние новости
АНО "Цифровая экономика" одобрила кредитование под залог интеллектуальной собственности Fitch повысило рейтинг "Русгидро" до "BBB-" с "BB+" со "стабильным" прогнозом В калининградском Гусеве стартовала акция по увековечению имен героев Первой мировой войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение