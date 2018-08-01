«Псковпассажиравтотранс» выплатит долги по зарплате в течение двух дней

ПСКОВ, 1 августа. / ТАСС /. Крупнейшее пассажирское государственное предприятие Псковской области «Псковпассажиравтотранс» полностью ликвидирует задолженность по зарплате в течение двух дней. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации Псковской области.

Ранее сообщалось, что в отношении директора предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений — прим. ТАСС). В июне прокуратура Пскова объявила о том, что госпредприятие задолжало своим сотрудникам более 30 млн рублей, не перечислив зарплату за апрель 2 тыс. человек.

"По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова составлен график погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками государственного предприятии региона «Псковпассажиравтотранс». На сегодняшний день она составляет 9,6 млн рублей. Согласно графику, задолженность по заработной плате будет погашена в полном объеме в течение двух дней", — отмечается в сообщении пресс-службы.

В администрации области также добавили, что в дальнейшем «будет осуществляться контроль за текущими авансовыми и зарплатными платежами в соответствии с установленными коллективным договором датами».

"Псковпассажиравтотранс" является системообразующим предприятием Псковской области, обслуживающим областной центр и большинство районов. Компания имеет 550 автобусов, курсирующих по 341 маршруту. Ежегодно «Псковпассажиравтотранс» перевозит более 40 млн пассажиров и обеспечивает три четверти пассажирских перевозок в регионе. На предприятии работает около 2 тыс. человек.

Средний возраст городских автобусов составляет 14 лет, при этом 56 автобусов эксплуатируются уже более 20 лет, еще восьми транспортным средствам 32 года. «Псковпассажиравтотранс» имеет образовавшуюся за несколько лет задолженность по налогам и страховым взносам. В общей сложности эта сумма составляет более 200 млн рублей. По оценке руководства госпредприятия, для преодоления финансового кризиса «Псковпассажиравтотрансу» требуется около двух лет.