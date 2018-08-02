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Калининградские торговые сети рассказали, будут ли продавать продукты в рассрочку
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Калининградские торговые сети рассказали, будут ли продавать продукты в рассрочку 

Клопс.Ru 14 часов назад
Фото: Клопс.Ru
Сеть супермаркетов "Дикси" объявила о выпуске карт лояльности клиента, по которым покупатели смогут брать продукты в кредит. Как сообщили «Клопс» в пресс-службе «Дикси», пока проект работает в тестовом режиме только в магазинах Санкт-Петербурга.
"Будет ли данное новшество с картами лояльности клиентов работать в других российских городах, где есть магазины нашей торговой сети — в частности, в Калининграде, где работает сеть «Виктория», входящая в «Дикси», — пока говорить рано", — рассказала представитель «Дикси» Юлия Чернышова.
Калининградские ретейлеры также следят за этим экспериментом и комментируют ситуацию с осторожностью. Алексей Елаев, заместитель директора торговой сети «Спар», предположил, что, скорее всего, речь идёт о попытке сети «Дикси» войти в «относительно новый для них микрокредитный бизнес или же о каком-нибудь новом решении».
"Сказать что-то более конкретное я вам не смогу. К сожалению, очень мало информации", — сказал Алексей Елаев.
Карта «Дикси» позволит держателям покупать товары в магазинах ретейлера в рассрочку на три месяца без процентов. Кроме того, ею можно будет расплачиваться как обычной кредиткой. В этом случае беспроцентный период составит 55 дней.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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