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Минэкономразвития займётся созданием ГИС в области энергосбережения
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Минэкономразвития займётся созданием ГИС в области энергосбережения 

Парламентская газета 2 августа 2018
Фото: Парламентская газета
Полномочия Минэнерго России по созданию государственной информационной системы (ГИС) в области энергосбережения будут переданы в Минэкономразвития России, которое выступит также оператором системы. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 2 августа.
Документ уточняет последовательность формирования ГИС в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, которая также переходит из Министерства энергетики России в Министерство экономического развития России.
Устанавливается, что в ГИС будут обрабатываться, в том числе, сведения о заключенных энергосервисных контрактах, данные о наиболее эффективных мероприятиях по энергосбережению, сведения о наиболее перспективных направлениях энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Уточняется, что Минэнерго России будет обязано передать оператору системы всю информацию о саморегулируемых организациях в области энергетического обследования, которые включены в государственный реестр. Также будут переданы результаты обработки энергопаспортов и сведения по обязательным энергообследованиям.
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