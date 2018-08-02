Минэкономразвития займётся созданием ГИС в области энергосбережения

Полномочия Минэнерго России по созданию государственной информационной системы (ГИС) в области энергосбережения будут переданы в Минэкономразвития России , которое выступит также оператором системы. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 2 августа.

Документ уточняет последовательность формирования ГИС в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, которая также переходит из Министерства энергетики России в Министерство экономического развития России.

Устанавливается, что в ГИС будут обрабатываться, в том числе, сведения о заключенных энергосервисных контрактах, данные о наиболее эффективных мероприятиях по энергосбережению, сведения о наиболее перспективных направлениях энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Уточняется, что Минэнерго России будет обязано передать оператору системы всю информацию о саморегулируемых организациях в области энергетического обследования, которые включены в государственный реестр. Также будут переданы результаты обработки энергопаспортов и сведения по обязательным энергообследованиям.