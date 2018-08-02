С помощью Китая в Минской районной больнице построен терапевтический корпус

Минск, 2 августа / Синьхуа / — В среду в Минской центральной районной больнице в деревне Боровляны состоялась церемония открытия терапевтического корпуса, построенного с помощью Китая.

Строительно-монтажные работы велись, начиная с января 2017 года, за счет безвозмездной технико-экономической помощи правительства КНР и завершились в июне этого года. На всех этапах за ход строительства отвечала управляющая проектом компания — Институт по изучению городского строительства Китая /China Urban Construction Design & Research Institute/. Институт Минскгражданпроект адаптировал проект под требования заказчика. В результате менее чем за полтора года на территории 0,5 га вырос 4-этажный корпус стационара с подземным этажом общей площадью около 7,2 тыс. кв.м /из них почти 6 тыс. кв.м — наземная часть/. Стационар рассчитан на 170 коек. Сумма китайской технической помощи составила 74,9 млн юаней /около 11 млн долларов США/.

Выступая на церемонии открытия терапевтического корпуса, заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич выразил благодарность китайской стороне за помощь. По его словам, в результате реализации данного важного для Минской области проекта будут значительно улучшены условия оказания медицинских услуг населению Минской области. «Успех в реализации данного проекта будет использован и в дальнейшем в качестве примера», — сказал он.

Первый секретарь Канцелярии по торгово-экономическим вопросам при посольстве КНР в Республике Беларусь Чэнь Юцзинь отметил, что реализация проекта строительства терапевтического корпуса в полной мере показывает отношение глубокой и искренней дружбы китайцев к белорусскому народу, является ярким воплощением связей стратегического партнерства между двумя странами.

"За последние годы при наших совместных усилиях плодотворно и успешно реализован ряд важных проектов с использованием средств технико-экономической помощи правительства КНР, таких как строительство социального жилья первого и второго этапов, студенческого общежития, системы электрификации Китайско-белорусского индустриального парка, а также проект реконструкции реки Уша и т. д. Все эти проекты придают дополнительный импульс социально-экономическому развитию Республики Беларусь и укреплению дружественных отношений между нашими государствами, — сказал дипломат. — В будущем нам предстоит градиозная работа. Мы будем прилагать с белорусской стороной усилия для претворения в жизнь договоренностей лидеров двух стран, достигнутых на саммите ШОС в Циндао 10 июня 2018 года. Они касаются строительства национального футбольного стадиона, бассейна международного стандарта, проекта социального жилья третьего этапа, а также строительства жилого комплекса и центра трансформации научно-технических достижений на территории Китайско-белорусского индустриального парка".

Генподрядчиком выступила 25-ая компания Китайской корпорации железнодорожного строительства. Заместитель генерального директора предприятия Ли Хуци назвал завершение строительства терапевтического корпуса успехом реализации проекта и плодотворным результатом китайско-белорусского дружественного сотрудничества. —0—