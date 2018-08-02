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Агент недвижимости побрился наголо, проиграв спор застройщику
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Агент недвижимости побрился наголо, проиграв спор застройщику 

Все новости Новосибирской области 2 августа 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
— Ой, как жестко пошло! — комментирует агент, проигравший спор.
— Сбривайте, сбривайте ему.
— Мне бороду красивую надо сделать.
Предметом пари стали сроки строительства многоэтажного дома. Коробку вместе с крышей должны были возвести к началу августа. Наступило первое число, пришло время выполнять условия. Правда, спор разрешила не комиссия минстроя, а визуальный осмотр здания обеими сторонами. В итоге застройщик остался с волосами, а агента побрили.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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