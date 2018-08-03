На пути к мечте. Как на Дальнем Востоке осваивают бесплатные гектары

Программа «Дальневосточный гектар» работает уже два года, за это время землю получили более 41,5 тыс. жителей разных регионов России. Обладатели строят дома, открывают бизнес, создают целые поселки, развивают туризм и многое другое. Несколько интересных случаев использования гектаров — в материале ТАСС

На лодке по землям эскимосов

Эдуард Анкаун — пенсионер из села Лаврентия на Чукотке. Рекламу «Дальневосточного гектара» увидел по телевизору. Посоветовался с женой и детьми и решил взять сразу четыре участка на своей малой родине — в заброшенном поселке Нунямо в устье реки Нунянмаваам.

Поселок, родом из которого наш герой, расселили в середине прошлого века. Это был прибрежный населенный пункт, и он находился в зоне видимости американской стороны, с которой уже началась холодная война.

У Эдуарда уже было несколько строений на этой земле, но теперь он получил право оформить ее на себя и свою семью. Пенсионеру помог бывший главный архитектор района Александр Асафов. А вот процесс согласования и выдачи земли занял несколько месяцев из-за сложностей с интернетом и почтовым сообщением.

Заявка этой семьи стала первой коллективной в районе и самой большой на Чукотке.

Анкаун планирует развивать на гектарах туризм, он уже принимает первых посетителей. Гостям предлагают рыбалку, сбор дикоросов, поездки на лодке по живописным местам Восточной Чукотки. Среди них древнее эскимосское поселение Наукан, мыс Дежнева, многочисленные птичьи базары. Также есть возможность увидеть настоящих китов и моржей в море.

Свои услуги владелец четырех гектаров продвигает через социальные сети, выкладывая в них фотографии со своей туристической базы. Многие клиенты узнали об этом живописном месте именно из интернета. Эдуард уже построил новый зимний дом, который обошелся ему в два миллиона, планирует открыть еще одну баню для семьи и гостей, а также еще один дом, но уже более просторный. На турбазе работает сотовая связь, настроен Wi-Fi, есть телевизионный сигнал.

Над окупаемостью проекта предприниматель еще не думал, в первую очередь для него важно вернуться домой, в свое родовое гнездо. Но запросы от туристов, желающих посмотреть суровые северные красоты, постоянно поступают, поэтому будущее проекту обеспечено.

Брать дополнительную землю предприниматель не планирует, как и советовать кому-то пройти по его пути. С учетом того, что он во многом уникален, а коренные жители Севера привыкли полагаться на себя, повторить их опыт человеку с материка будет крайне трудно. А чаще всего землю на Чукотке берут уже те люди, которые укоренены в ней и знают особенности сурового северного края.

Лошади для экстремальных морозов

Житель отдаленного села Усть-Кюель Усть-Алданского района в Центральной Якутии Руслан Бурцев благодаря «Дальневосточному гектару» построил базу для разведения лошадей якутской породы. Их он привез еще в 2000-е годы из Оймяконского района на севере региона.

Бесплатный участок позволил ему возвести полноценную ферму с жилым домом в живописном месте в 20 км от села. Здесь Руслан проживает с супругой и пятью детьми, они помогают ему по хозяйству. «Теперь мы можем круглый год ухаживать за нашим табуном. Учим потихоньку детей — ведь они наследуют хозяйство. Сейчас у меня 50 голов. Построил жилой дом, гараж, а также загоны для лошадей», — рассказал фермер.

Оформлять гектар оказалось совсем просто. К тому же коневод получил 1 млн рублей в качестве субсидии от Минсельхоза Якутии и добавил 700 тыс. из своих средств.

Руслан разводит лошадей якутской породы, которые еще сохранились в арктической части Якутии. «Они неприхотливы в уходе, могут находить питание под толстым слоем снега. На первый взгляд, они низкорослые, но более выносливые и могут выдерживать экстремальные морозы», — поясняет он.

Продукция хозяйства пользуется спросом у местного населения. Жеребятина занимает особое место на столе якутов. «Проблем со сбытом у меня нет, свежее мясо разбирают в ноябре сразу после забоя», — рассказывает коневод. Он признается, что во многом ему помогает жена. «Производим деликатесы из жеребятины — конскую печень, два вида кровяной колбасы. Это особые деликатесы, причем очень полезные для здоровья. Все это умеет делать моя супруга», — объясняет фермер.

Семья Бурцевых планирует расширить хозяйство, оформив гектары на других членов семьи. «Вокруг нашего села не так много пригодной для сельского хозяйства земли. Многое — в лесном фонде. В любом случае будем оформлять дополнительные гектары на жену и детей. Будем расширяться», — уверен он.

Уверенность в развитии

Елена и Андрей Козулины — коренные амурчане, живут в селе Озерное Серышевского района Амурской области примерно в 170 км от Благовещенска. Имеют свой небольшой бизнес, всегда держали скот и мечтали о собственном производстве творога, сметаны и, особенно, сыра. К своей мечте решили идти неспешно, осознавая риски. Говорят, оформление гектара придало особое спокойствие. «Напротив нашего дома был большой сад, участком мы пользовались, но в любой момент могли заявиться какие-нибудь владельцы. Поэтому, как только появилась программа „Дальневосточный гектар“, мы его узаконили. По площади получилось три участка, оформляли на меня, мужа и сына», — рассказала Елена Козулина.

Фермеры отмечают, что получить участки труда не составляло. Специалисты администрации помогали с документами и давали устные консультации. По примеру Козулиных параллельно с ними «дальневосточные гектары» оформили еще трое жителей села. Процедура заняла месяц, дополнительных затрат не потребовалось.

По словам фермеров, узаконив землю, они обрели уверенность в развитии своего предприятия. На одном участке сейчас стоит современная автоматизированная ферма на 12 коров, которые готовы отелиться в октябре-ноябре, там же живет бык-осеменитель. На втором гектаре посеян овес для скота. На третьем планируют выращивать сырье для сенокоса.

"Нам повезло, что были участки на территории села, поэтому затрат на инфраструктуру, электроэнергию не потребовалось, но затраты на развитие все-таки большие. Для расширения хозяйства подали заявку на получение гранта от правительства области в размере 2,8 млн рублей. На полученные деньги расширили хозяйство, купив телочек и оборудование — трактор, пресс, охладитель молока, доильный аппарат", — сказала собеседница.

Расширение хозяйства потребовало дополнительных помощников. Семья пока наняла одного рабочего, еще несколько человек фермеры готовы принять во время сенокоса, со временем сотрудники потребуются и на другие виды работ.

Пока дохода от хозяйства нет, но семья осознает, что это только первый этап их большого дела. «В ноябре должны отелиться коровки. Надеемся, что будет больше телочек, тогда уже начнем из взращивать и параллельно готовиться к производству — получению молока, изготовлению из него продукции, которую сможем поставлять не только в магазины села, но и в соседние населенные пункты», — поделилась планами Козулина.

Критерии освоения

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК), почти половину гектаров выдали по коллективным заявкам. По закону группа из 10 человек может претендовать на 10 гектаров. По словам гендиректора агентства Сергея Ховрата, получить участки могут как члены семьи, так и друзья или партнеры.

"Критерии освоения «дальневосточных гектаров» уже разработаны Минвостокразвития и АРЧК. Сейчас предложение проходит межведомственное согласование. Думаю, осенью 2018 года критерии могут быть приняты", — объяснил Ховрат.

Он добавил, что при разработке критериев сотрудники агентства постарались сделать требования к освоению максимально понятными и исполнимыми. Например, если человек берет участок под строительство жилого дома, то минимально допустимый критерий — регистрация дома как объекта незавершенного строительства. В ближайшем будущем есть планы на выдачу дополнительных участков, если человек подтвердил освоение своего гектара.

Региональная редакция ТАСС