На Спортивной набережной Владивостока усовершенствуют торговые объекты

Ненужные и однотипные торговые точки на самом популярном месте семейного отдыха в скором времени уберут. Вместо них останутся лишь 17 организованных точек.

«Семь торговых объектов будут находиться на Алее мастеров. Здесь можно будет купить различную сувенирную и памятную продукцию. В остальных точках можно будет купить различные лакомства», — сообщил начальник управления экономического развития Александр Вициенко.

«Новые места для торговли и развлечений будут выставлены на аукцион после утверждения новый схемы размещения торговых объектов», — добавил Александр Вициенко.

Отметим, 17 новых торговых точек будут гармоничней выглядеть на набережной.