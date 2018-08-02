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На Спортивной набережной Владивостока усовершенствуют торговые объекты
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На Спортивной набережной Владивостока усовершенствуют торговые объекты 

АиФ-Владивосток 2 августа 2018
Фото: АиФ-Владивосток
Ненужные и однотипные торговые точки на самом популярном месте семейного отдыха в скором времени уберут. Вместо них останутся лишь 17 организованных точек.
«Семь торговых объектов будут находиться на Алее мастеров. Здесь можно будет купить различную сувенирную и памятную продукцию. В остальных точках можно будет купить различные лакомства», — сообщил начальник управления экономического развития Александр Вициенко.
«Новые места для торговли и развлечений будут выставлены на аукцион после утверждения новый схемы размещения торговых объектов», — добавил Александр Вициенко.
Отметим, 17 новых торговых точек будут гармоничней выглядеть на набережной.
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