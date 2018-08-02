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Баню для пенсионеров выселяют за неуплату аренды
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Баню для пенсионеров выселяют за неуплату аренды 

Все новости Новосибирской области 2 августа 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
«Когда я заключил договор аренды, здание было размороженное, полуразрушенное, не было электропроводки, забитая канализация, пробитая крыша», — рассказал предприниматель Павел Роженцов.
Так Павел описывает объект недвижимости, который сегодня выглядит совсем иначе. Для ремонта здания, отделки помещений и покупки оборудования предприниматель взял кредит. Общие затраты на запуск бани составили более четырех миллионов рублей. Однако высокая аренда в 80 тысяч ежемесячно не позволила делу стать рентабельным. После того как образовалась задолженность перед муниципалитетом, городские власти подали в суд и, естественно, выиграли дело. Впрочем, предприниматель не теряет надежды.
«Просто нужно договор перезаключить, выйти на договор концессии, сюда деньги уже вложены. Здание остается городу, я его даже могу передать. Дайте нам доработать, закрыть все необходимое», — говорит предприниматель.
Павел Роженцов считает, что к его предприятию возможен индивидуальный подход, так как цены на посещение в среднем в два с половиной раза ниже среднерыночных. Да и дисконт-прайс весьма велик. Это подтверждает представитель местного ТОСа.
«Люди ходят с удовольствием, даже с Учительской и с Затулинки приезжают. Тут цены ниже и комфорт внутри. Всем все нравится, ходят с детьми. Дети до десяти лет и участники войны бесплатно, пенсионерам скидка. Все мы собирали подписи», — рассказывает помощник председателя ТОС «Снегири» Тамара Лавренова.
Простые жители микрорайона тоже обеспокоены возможным закрытием бани. По их словам, до прихода на объект Павла Роженцова вокруг здания собирался неблагополучный контингент. Люди опасаются, что все может начаться заново.
«Когда-то нас здесь беспокоили пьяницы и наркоманы. Окошко нельзя было открыть из-за шума и гама. Я вызывала полицию. А когда появилась эта баня, то мы с подругами начали ходить сюда, они с шестого микрорайона приезжают, всем нравится. Если людям хорошо, зачем делать хуже? », — говорит жительница улицы Рассветная Галина Михнева.
В мэрии Новосибирска журналистам ОТС пояснили, что предлагали предпринимателю оплатить долг по аренде в рассрочку, однако и новый график владелец бани нарушил. В такой ситуации, пожалуй, пенять остается лишь на себя. Ведь понятия «маркетинг» и «бизнес-план» существуют не только на бумаге.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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