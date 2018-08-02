Рекордный ущерб аграриям возместит государство

Минсельхоз направил в правительство ответ об агрострахование из бюджета. Ранее данное поручение ведомству дал премьер-министр Дмитрий Медведев

«КоммерсантЪ» ознакомился с предложение по выведению затрат на страхование из единой субсидии. Это предполагается сделать к 2020 году, в то время как в 2019 году это может не получится по процедурным причинам. В итоге в будущем году, деньги на аграрные полисы в рамках единой субсидии получат защищенный статус — перераспределить их на другие нужды селян не получится.

Предполагается, что в 2018 году аграрный ущерб может стать рекордным за последнюю пятилетку — 8,7 млрд руб, в то время как страховые выплаты покроют только на 0,3%, а выплаты практически в полном объеме лягут на бюджет.