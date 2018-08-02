Острова Русский и Октябрьский приютят иностранный капитал

К иностранцам, желающим обосноваться в первых двух русских офшорах, есть условие: приехать они должны не с пустыми руками, а с инвестиционными портфелями. За первые полгода каждому из резидентов САР предстоит вложить в Россию не менее 50 млн рублей. Исключение составляют иностранные банки и операторы платежной инфраструктуры — их на острова не пустят ни за какие деньги.

Долгие годы российские законодатели боролись с иностранными офшорами, а в итоге решили создать наши. Какую пользу от этого мы получим — «РГ» рассказали экономисты и законодатели.

Игорь Морозов. "Россия извлекает много выгоды из таких приемов «мягкой силы», как культурный обмен и помощь друзьям нашей страны за рубежом. Закон о САР — из этой же «оперы», только теперь речь идет о поддержке предпринимателей", — говорит член Совета Федерации

"У нас решили защитить или хотя бы подстраховать те иностранные компании, которые могут попасть под санкции из-за ведения бизнеса с Россией, — говорит руководитель направления «Финансы и экономика» ИНСОР Никита Масленников . — Это расширит круг наших иностранных партнеров. Но прямой пользы для Приморья и Калининграда от того, что их острова стали офшорами, не будет. Жизнь там резко не улучшится. Привязка законов о САР к местности в большей степени — формальная. Для того чтобы новые российские офшоры привлекали реальных инвесторов — они должны конкурировать с зарубежными по части защиты собственности и удобства ведения бизнеса. А в этом Россия традиционно проигрывает Западу.

"Зоны особых условий для экономической деятельности позволят россиянам, владеющим иностранными фирмами, легализовать те доходы, которые были вывезены из России, и вернуть их в нашу экономику", — сказал «РГ» председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский

Заметим, что резиденты наших офшоров получат одновременно и преференции, которые даются отечественному бизнесу перед иностранным, и уникальные фискальные льготы: к примеру, налог на прибыль может быть снижен до нуля.

Понятие «офшорная зона» появилось в середине прошлого века, а в качестве исторического примера офшора часто приводят Фландрию XV века, где были такие низкие налоги, что англичанам оказалось выгоднее возить шерсть туда, чем продавать дома.