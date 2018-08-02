Квитанции не сыграли в ящик: в августе челябинцы получат платёжки за свет позже обычного

Жители Челябинской области получат квитанции на оплату электроэнергии за июль позже обычного. В ОАО «МРСК Урала» предупредили, что счета поступят в первые 10 дней августа.

Новый поставщик электроэнергии не успел оформить квитанции

— В настоящий момент производится формирование квитанций по оплате электроэнергии за июль 2018 года, которые будут направлены в адреса бытовых потребителей — физических лиц в первой декаде августа, — сообщила начальник отдела по связям с общественностью филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» Марина Чернова . — Юридические лица получат счета до 15 августа. Производить платежи за июль необходимо в адрес ОАО «МРСК Урала» по реквизитам, указанным в платёжном документе.

Чернова добавила, что для упрощения приёма платежей заключены договоры с крупнейшими банками и расчётно-кассовыми организациями Челябинской области. Южноуральцы могут платить за электроэнергию по системе «Город» либо в любом пункте приёма платежей банков «Челябинвестбанк» «Челиндбанк» , а также в отделениях « Почты России » на территории всего региона. Эти изменения связаны с тем, что с 1 июля челябинцы начали получать электричество от новой компании. Министерство энергетики России лишило ПАО «Челябэнергосбыт» статуса гарантирующего поставщика. Эти функции временно переданы компании «МРСК Урала». Перезаключать договоры с организацией горожанам не придётся.

Передавать показания индивидуальных счётчиков в новую компанию можно тремя способами: по телефону-автоответчику 8–800–1000–172 (автоответчик по-прежнему сообщает, что вы попали в ПАО «Челябэнергосбыт», запись автоинформатора поменяют в ближайшее время. Показания, переданные по этому номеру телефона, передаются в «МРСК Урала». — Прим. ред.); на сайте компании в разделе «Клиентам» — «Энергосбытовая деятельность» — «Челябинская область» — «Передача показаний». Нужно ввести номер лицевого счёта, указанный в прежних квитанциях, а затем написать показания приборов учёта. Сервис начал работать 21 июля.

Также передать показания можно по электронной почте до 23-го числа расчётного месяца. В теме сообщения нужно указать: «Показания за июль 2018», а в сообщении помимо показаний счётчика — фамилию, имя и отчество плательщика, адрес, номер лицевого счета.

Вопросы энергетикам «МРСК Урала» можно задать по телефону горячей линии 8 800 2501 220 (звонок бесплатный). Также на официальном сайте «МРСК Урала» создан специальный раздел. С главной страницы сайта выбрать раздел «Клиентам», перейти в меню «Энергосбытовая деятельность», далее — «Челябинская область»

Ранее мэрия предупредила челябинцев, что в июле жители многоквартирных домов получат две квитанции за электричество. Одна из них — счёт за общедомовые нужды (ОДН), которые выставляют на месяц позже.