«Пусть меняют законодательство»: решение облсуда по телебашне исказит облик Екатеринбурга

Свердловский областной суд сегодня признал законным отказ признать объектом культурного наследия недостроенную телебашню в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщил председатель правления организации «Уральский хронотоп» Олег Букин.

«Дело не только в башне, хотя и в ней тоже. Ранее госорган принимал решение по истечении 90-дневного срока со дня подачи заявления о постановке объекта под охрану, так положено по закону. Госорган может завершить экспертизу за тридцать или сорок дней, но принимать решение он должен через девяносто дней. Решение по башне было принято через месяц. Сейчас госорган будет штамповать эти решения, и заявителю не будет времени на то, чтобы оспорить это решение, как-то на него повлиять. По телебашне мы собирались представить новые доказательства, за которыми мы обращались в различные структуры», — сообщил Букин.

Представители управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области отсутствовали на заседании. Ранее в Октябрьском райсуде они продвигали другую трактовку законодательства: по мнению чиновников, они могут принимать решения и внутри 90-дневного срока.

Сейчас «Уральский хронотоп» будет требовать в Минкультуры справку об официальной трактовке законодательства. «Если таким образом будет трактоваться закон, то это ужас. Пусть меняют законодательство», — заявил Букин. В противном случае это вызовет волну сносов, считает он.