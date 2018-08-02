Центр литейной промышленности Северо-Запада будет создан в Карелии

Москва, 01 августа. — Первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб в рамках визита Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова провел совещание по развитию ООО «Литейный завод „Петрозаводскмаш“.

Представители Министерства, Правительства Карелии и Росатома обсудили перспективные направления развития литейного предприятия, входящего в структуру машиностроительного дивизиона корпорации. Особое внимание участников было направлено на выработку согласованных решений в целях исполнения задач, поставленных Правительством Российской Федерации

ООО „Литейный завод „Петрозаводскмаш“ является предприятием с уникальными компетенциями в производстве отливок из высокопрочного чугуна весом более 100 тонн. Завод динамично развивается и осваивает новые виды продукции, применяемые в станкостроении, нефтегазовой и энергетической отраслях.

При этом анализ российского рынка литья за последние годы показал существенный рост импорта отливок, в том числе мелкогабаритных. В текущих условиях эта тенденция продолжается. Сохраняющиеся неэффективные мощности у машиностроительных предприятий полного цикла приводят к повышению себестоимости и снижению конкурентоспособности конечной продукции. Потенциальный спрос на услуги единой литейной площадки в СЗФО оценивается в 150-170 тыс. т. Постепенно, при содействии всех заинтересованных сторон, этот объем заказов может быть сосредоточен в Карелии.