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Центр литейной промышленности Северо-Запада будет создан в Карелии
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Центр литейной промышленности Северо-Запада будет создан в Карелии 

Министерство промышленности и торговли РФ 2 августа 2018
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Москва, 01 августа. — Первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб в рамках визита Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова провел совещание по развитию ООО «Литейный завод „Петрозаводскмаш“.
Представители Министерства, Правительства Карелии и Росатома обсудили перспективные направления развития литейного предприятия, входящего в структуру машиностроительного дивизиона корпорации. Особое внимание участников было направлено на выработку согласованных решений в целях исполнения задач, поставленных Правительством Российской Федерации.
ООО „Литейный завод „Петрозаводскмаш“ является предприятием с уникальными компетенциями в производстве отливок из высокопрочного чугуна весом более 100 тонн. Завод динамично развивается и осваивает новые виды продукции, применяемые в станкостроении, нефтегазовой и энергетической отраслях.
При этом анализ российского рынка литья за последние годы показал существенный рост импорта отливок, в том числе мелкогабаритных. В текущих условиях эта тенденция продолжается. Сохраняющиеся неэффективные мощности у машиностроительных предприятий полного цикла приводят к повышению себестоимости и снижению конкурентоспособности конечной продукции. Потенциальный спрос на услуги единой литейной площадки в СЗФО оценивается в 150-170 тыс. т. Постепенно, при содействии всех заинтересованных сторон, этот объем заказов может быть сосредоточен в Карелии.
Создание Центра компетенций по производству мелкогабаритных отливок на базе литейного завода в городе Петрозаводске является важной задачей и Минпромторг России готов поддержать инициативу республики в рамках действующих инструментов.
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