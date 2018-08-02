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Российские аграрии пожаловались на ограничение экспорта зерна в Прибалтику
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Российские аграрии пожаловались на ограничение экспорта зерна в Прибалтику 

Говорит Москва 2 августа 2018
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сообщил, что российские порты в Балтийском море «физически не готовы обеспечить перевалку зерна и продуктов переработки требуемых объёмов» из-за недостроенной инфраструктуры.
Письмо Корбута оказалось в распоряжении «Коммерсанта».
По словам агрария, РЖД согласует треть заявок на экспорт через прибалтийские порты и объясняет это «техническими причинами». Александр Корбут просит вице-премьера Алексея Гордеева разобраться в этом вопросе.
В РЖД в свою очередь «Коммерсанту» сообщили, что предпринимают усилия по вывозу товара.
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