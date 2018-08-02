Российские аграрии пожаловались на ограничение экспорта зерна в Прибалтику

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сообщил, что российские порты в Балтийском море «физически не готовы обеспечить перевалку зерна и продуктов переработки требуемых объёмов» из-за недостроенной инфраструктуры.

Письмо Корбута оказалось в распоряжении «Коммерсанта».

По словам агрария, РЖД согласует треть заявок на экспорт через прибалтийские порты и объясняет это «техническими причинами». Александр Корбут просит вице-премьера Алексея Гордеева разобраться в этом вопросе.

В РЖД в свою очередь «Коммерсанту» сообщили, что предпринимают усилия по вывозу товара.