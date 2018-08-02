Предприниматели из Омска мигрируют на север

За полтора года 50 омских предпринимателей перерегистрировались в Тюменской области. Половина из них ранее подавало нулевые налоговые декларации или вовсе не отчитывалась. По данным УФНС России по Омской области, в 2017 году и первом полугодии 2018-го с налогового учета в связи с изменением местонахождения на Тюменскую область, снято 11 организаций и 39 индивидуальных предпринимателей, ранее имевших налоговую прописку в Омской области. Это составляет 0,05% от всех налогоплательщиков региона.

— Всего, по данным налоговой отчетности, начисления в консолидированный бюджет Омской области этими хозяйствующими субъектами в 2017 году составили 10,1 млн руб., или 0,016% от общего объема поступлений в консолидированный бюджет региона, — подчеркнули в налоговой службе . При этом половина мигрировавших предпринимателей ранее предоставляла нулевые декларации или вовсе не отчитывалась.

Вместе с тем тюменскую прописку на омскую сменили 18 предпринимателей — семь организаций и 11 ИП.