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Предприниматели из Омска мигрируют на север
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Предприниматели из Омска мигрируют на север 

Омск Здесь 2 августа 2018
Фото: Омск Здесь
За полтора года 50 омских предпринимателей перерегистрировались в Тюменской области. Половина из них ранее подавало нулевые налоговые декларации или вовсе не отчитывалась. По данным УФНС России по Омской области, в 2017 году и первом полугодии 2018-го с налогового учета в связи с изменением местонахождения на Тюменскую область, снято 11 организаций и 39 индивидуальных предпринимателей, ранее имевших налоговую прописку в Омской области. Это составляет 0,05% от всех налогоплательщиков региона.
— Всего, по данным налоговой отчетности, начисления в консолидированный бюджет Омской области этими хозяйствующими субъектами в 2017 году составили 10,1 млн руб., или 0,016% от общего объема поступлений в консолидированный бюджет региона, — подчеркнули в налоговой службе. При этом половина мигрировавших предпринимателей ранее предоставляла нулевые декларации или вовсе не отчитывалась.
Вместе с тем тюменскую прописку на омскую сменили 18 предпринимателей — семь организаций и 11 ИП.
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