Рустэм Хамитов призвал аграриев расширить производство

Агропромышленному комплексу региона поручили расширить линейку продукции. Об этом сообщил на круглом столе «Производство и реализация сельскохозяйственной продукции» в рамках «Дня поля-2018» в Кармаскалинском районе глава Башкирии Рустэм Хамитов . Руководитель республики призвал сельхозпроизводителей уделить больше внимания диверсификации производства.

— Мы боремся последние два-три года с уже сложившимся стереотипом, консерватизмом, эффектом колеи. Пшеница, рожь, сахарная свекла, подсолнечник, немного кукурузы и ячмень, овёс, горох и всё — из года в год десятилетиями эти культуры только и выращивали. Постоянно говорим о том, что нужно расширять линейку продукции, что для этого у нас есть всё: подходящая земля, техника, специалисты, компетенции, — отметил Рустэм Хамитов.

Глава региона упомянул ситуацию перепроизводство зерна, с которым Башкирия столкнулась в прошлом году. В итоге стоимость этой продукции упала до 4-4,5 тысяч рублей за тонну. По этой же причине цены на некоторые культуры снизились на 50%. По словам руководителя республики, аграриям стоит обратить внимание на другие, нетрадиционные для Башкирии культуры: рапс, лён, горчица, крамбе.

— Прекрасно растёт в Зауралье горчица, урожай хороший. Цена — 30 тысяч рублей. Я не говорю о том, что всё надо бросить и всей республикой заниматься производством горчицы. Но вот такие новые элементы нужно внедрять, — пояснил Рустэм Хамитов.

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