Регионы могут получить дополнительные средства на цифровизацию

В Калининграде состоялось первое заседание совета по развитию цифровой экономики страны. Это новая площадка для дискуссий и обсуждения полезных инициатив в этой области. Ее главная задача — выработать новые варианты развития высоких технологий, государственного управления и электронного бизнеса, в том числе в регионах России.

— Нужно поддерживать и развивать собственных производителей. Производителей инфраструктурных решений, платформ, технологий, которые необходимы для цифровизации. Без этого не может быть и речи не только о цифровом суверенитете России, но и об устойчивом развитии нашей экономики, — заявил заместитель председателя совета Федерации федерального собрания РФ Андрей Турчак.

Участники встречи отметили, что главный сдерживающий фактор для успешного развития в направлении информационных технологий сейчас — это недостаток специалистов. При этом, все возможности для уверенного роста цифровой экономики в России есть — по доступности сотовой связи наша страна — на втором месте в мире, а по качеству интернета — на 10 месте.