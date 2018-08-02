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Издательство Hearst Shkulev Media купило сервис по поиску недвижимости «МЛСН.ру»
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Издательство Hearst Shkulev Media купило сервис по поиску недвижимости «МЛСН.ру» 

RB.ru 23 часа назад
Сделка была безденежной. Владельцы «МЛСН.ру» в обмен на долю в сервисе получили долю в крупном региональном классифайде HSM — N1.ru: Евгений Дорожкин обменял 55% «МЛСН.ру» на 4,04% в N1.ru, Астапенко вместо 30% «МЛСН.ру» получил 2,2% в N1.ru, Александр Байбарацкий за 30% в «МЛСН.ру» получил 1,1% в N1.ru. Остальные 92,66% N1.ru принадлежат зарегистрированной в Нидерландах Hearst Shkulev Digital Regional Network.
С помощью этой сделки издательство намерено консолидировать направления классифайдов. Ранее компания скупала региональные сайты по поиску работы, сейчас может активировать эту деятельности в сегменте недвижимости, в том числе объединив «МЛСН.ру» с N1.ru, чья аудитория почти не пересекается, знает Астапенко.
Портал «МЛСН.ру» наиболее популярен в Омске, где занимает почти половину рынка объявлений о недвижимости по доле трафика. Общая аудитория сайта достигает 240 тысяч посетителей в месяц, у N1.ru — 395,5 тысячи.
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