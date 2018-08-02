В Ростовской области 300 ветеранам помогли сделать ремонт

С января по июнь текущего года в Ростовской области трехстам ветеранам была оказана помощь в ремонте, на эти цели было выделен 2,1 млн руб. Об этом рассказала донской министр труда и социального развития Елена Елисеева

В регионе также ведется работа по передаче части услуг социально ориентированным некоммерческим организациям — АНО «Милосердие» из Волгодонска и «Забота» из Октябрьского (сельского) района. До конца года в проект включатся Ростов и Шахты.

Кроме того, в Ростове в качестве пилотного проекта проезд ветеранов будет осуществляться при предъявлении электронной социальной карты. В дальнейшем эта мера будет распространена и на другие города, а также на межмуниципальные маршруты.